Минприроды получило в управление крымские заповедники

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Крыму особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения, сообщает Минприроды России.

"Федеральный статус позволит увеличить финансирование, создаст дополнительные возможности для поддержания на территориях режима особой охраны", — заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

Таким образом, список российских ООПТ увеличился на пять государственных природных заповедников общей площадью около 30 тысяч гектаров: "Казантипский", "Карадагский", "Лебяжьи острова", "Опукский", "Ялтинский горно-лесной", один национальный парк "Крымский" площадью 34,5 тысячи гектаров и два государственных природных заказника общей площадью свыше 66 тысяч гектаров: "Каркинитский" и "Малое филлофорное море".

"Три особо охраняемых природных территории — Крымский национальный парк, Карадагский, и Опукский заповедники, а также Каркинитский заказник имеют статус водно-болотных угодий международного значения и находятся под юрисдикцией Рамсарской конвенции, которая защищает места обитания водоплавающих птиц", — отметил министр.

Сейчас система особо охраняемых природных территорий федерального значения включает 110 государственных природных заповедников, 56 национальных парков, 60 государственных природных заказников, 17 памятников природы и 67 дендрологических парков и ботанических садов. Общая площадь ООПТ федерального значения составляет около 70,4 миллиона гектаров.

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