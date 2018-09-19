Минприроды получило в управление крымские заповедники

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Крыму особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения, сообщает Минприроды России.
"Федеральный статус позволит увеличить финансирование, создаст дополнительные возможности для поддержания на территориях режима особой охраны", — заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.
Таким образом, список российских ООПТ увеличился на пять государственных природных заповедников общей площадью около 30 тысяч гектаров: "Казантипский", "Карадагский", "Лебяжьи острова", "Опукский", "Ялтинский горно-лесной", один национальный парк "Крымский" площадью 34,5 тысячи гектаров и два государственных природных заказника общей площадью свыше 66 тысяч гектаров: "Каркинитский" и "Малое филлофорное море".
"Три особо охраняемых природных территории — Крымский национальный парк, Карадагский, и Опукский заповедники, а также Каркинитский заказник имеют статус водно-болотных угодий международного значения и находятся под юрисдикцией Рамсарской конвенции, которая защищает места обитания водоплавающих птиц", — отметил министр.
Сейчас система особо охраняемых природных территорий федерального значения включает 110 государственных природных заповедников, 56 национальных парков, 60 государственных природных заказников, 17 памятников природы и 67 дендрологических парков и ботанических садов. Общая площадь ООПТ федерального значения составляет около 70,4 миллиона гектаров.
"Беседка ветров" на территории Крымского природного заповедника располагается на одном из обрывов хребта Роман-Кош — самой высокой точке Крыма (1400 метров над уровнем моря). Скорость ветра рядом с колоннадой нередко достигает 40 метров в секунду, благодаря чему место полностью оправдывает свое название.
"Беседку ветров" после реставрации в конце 90-х безуспешно пытались назвать по-другому – "Звездопад воспоминаний". Но привычка и точность первоначальной формулировки взяли верх. Хотя для большинства туристов, приезжающих полюбоваться чудесным видом на гору Аю-Даг, поселки Гурзуф и Партенит, южный склон хребта и морское побережье, название не важно.
По горам Крымского природного заповедника — крупнейшего и старейшего в республике — вьется чрезвычайно узкая и извилистая Романовская дорога, построенная в 1913 году и соединяющая Алушту и Ялту. Ее открывал Николай II, преодолевший путь в 77 километров на машине.
На территории Крымского природного заповедника — более 1200 видов растений, что составляет половину крымской флоры. Сто наименований занесены в Красную книгу России, 29 — в Европейский Красный список, а еще девять охраняются Бернской конвенцией об охране дикой фауны и флоры.
На высоте 1150 метров над уровнем моря в центре заповедника находится турбаза "Дубрава". Хотя она и относится к детскому лагерю "Артек", отдохнуть там может любой желающий. Если повезет, можно увидеть оленей, приходящих полакомиться травой, растущей между домами.
Дача, построенная здесь еще в 1913 году, после революции стояла в запустении, но обрела вторую жизнь при Никите Хрущеве: он облюбовал заповедник как место для охоты, а небольшой домик в самом центре — как место отдыха. Сейчас там находится музей, а перед зданием поставили скульптуру оленя — может, в память обо всех диких животных, убитых генсеками.
Среди обитателей заповедника есть форели, которых выращивают на ферме в водоемах, берущих воду из источника воды с высоким содержанием серебра. Попробовать рыбу может каждый желающий: ее здесь же приготовят, а стол могут накрыть даже в беседке, которую сотрудники называют "президентской" — уж очень она нравилась когда-то Леониду Кучме и Виктору Януковичу.
Космо-Дамиановский монастырь — одна из главных достопримечательностей заповедника — основан в 1856 году на месте, где берет свое начало источник святых Космы и Дамиана, врачей-чудотворцев, живших в этих местах. Местная вода считается целебной.
Опукский природный заповедник на юге Керченского полуострова известен тем, что здесь находится единственное место гнездования розовых скворцов и уникальное Кояшское озеро, цвет которого, в зависимости от времени года, меняется от розового до насыщенно-красного.
Казантипский природный заповедник располагается на самом севере Керченского полуострова, у города Щелкино. На пляже у мыса Казантип с начала девяностых проходил известный фестиваль электронной музыки. Туристы до сих пор могут видеть руины сцены-крепости, вписавшиеся в ландшафт мыса.
Преобладающая растительность Казантипского заповедника — степные травы и цветы, всего около 400 наименований, большинство из которых лечебные. Вероятно, именно потому туристы считают эту местность наиболее живописной весной — во время цветения редких тюльпанов Шренка, белой фиалки, желтого василька Талиева, пиона тонколистного и других растений.
По местным легендам, в известняках, из которых сложен мыс, есть много пещер, скрытых под водой. Якобы некоторые из них через многокилометровый подземный туннель доходят до противоположного мыса Чегене. Здесь средневековые пираты и прятали награбленное золото, которое до сих пор никто не может найти. Большинство туристов не верят в эти рассказы, но сходятся во мнении, что настоящее сокровище Казантипа — чудесные виды.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.