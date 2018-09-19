Челябинский губернатор посетил объекты, строящиеся для саммитов ШОС и БРИКС

ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский ознакомился с ходом строительства конгресс-холла "Таганай-2020" и общественно-делового центра на набережной реки Миасс в Челябинске, так, в конгресс-холле закончен монтаж каркаса здания, монтируется кровля, сообщила в среду пресс-служба главы региона.

"Как доложил Борису Дубровскому директор компании-застройщика конгресс-холла на улице Труда Алексей Наговицын, строители закончили монтаж каркаса здания главной части, работают над установкой кровли. Также будет благоустроена прилегающая территория, включая объекты шаговой доступности. По словам Алексея Наговицына, сейчас решаются вопросы с предоставлением банковского кредита и госгарантий. Срок сдачи объекта – четвертый квартал 2019 года", — говорится в сообщении.

В августе были смонтированы перекрытия большого конференц-зала, почти смонтирована кровля, параллельно идет монтаж металлоконструкций и каркаса, установка внутренних лестниц, в ближайшее время планируется приступить к установке фасадов, уточнил Наговицын.

Также глава региона осмотрел стройплощадку общественно-делового центра на набережной реки Миасс. Как доложил Дубровскому гендиректор хозпартнерства "Конгресс-холл" Виталий Передерий, строительство идет активно, приступили к пробной заливке бетона на набережной, добавляет пресс-служба.

В ходе осмотра Дубровский дал поручение по благоустройству набережной со стороны областной филармонии. "У зданий филармонии и картинной галереи есть свой стиль, который, конечно, стоит сохранить. При этом фасады нуждаются в обновлении. По возможности надо открыть пространство, а прилегающую территорию берега реки Миасс благоустроить", – цитирует пресс-служба слова Дубровского.

Общественно-деловой центр будет состоять из 37 этажей, площадь составит 110 тысяч квадратных метров. Ожидается, что к моменту проведения саммитов здание введут в эксплуатацию, благоустроят близлежащую территорию, сообщает пресс-служба.

По данным пресс-службы правительства, центральной площадкой проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске предлагается утвердить конгресс-холл "Таганай-2020", который уже находится в стадии строительства. Также запланирована масштабная перепланировка международного терминала и терминала внутренних авиалиний городского аэропорта, благоустройство набережной реки Миасс, строительство новых гостиничных объектов. Окончание всех работ запланировано на четвертый квартал 2019 года.

Другие новости региона читайте здесь>>