ЦИК обсудит предложения по использованию информтехнологий на выборах

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. ЦИК России в конце октября в рамках научно-практической конференции "Выборы. Сегодня и завтра" обсудит предложения по использованию информационных технологий в избирательном процессе, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Двадцать девятого октября 2018 года на площадке ЦИК России в рамках научно-практической конференции "Выборы. Сегодня и завтра" состоится обсуждение проектов, связанных с внедрением информационных технологий в избирательный процесс. Данное мероприятие приурочено к 25-летию избирательной системы Российской Федерации", — отмечается в сообщении.

По информации ведомства, среди участников встречи — руководство федеральных органов власти, избирательных комиссий, ученые, представители компаний, работающих в IT-секторе, они обсудят перспективы инновационного развития избирательной системы, представят последние проекты в сфере защиты персональных данных, обработки больших массивов информации, голосования с использованием технических средств и электронного голосования.

Презентации проектов по возможному применению информационных технологий в избирательном процессе принимаются до 10 октября 2018 года.