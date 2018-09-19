ФСС планирует создать карты социальных объектов

СТОКГОЛЬМ, 19 сен — РИА Новости. Фонд социального страхования РФ планирует создание карт социальных объектов в городах России для помощи гражданам при получении услуг, рассказал РИА Новости руководитель Департамента информационных технологиях и защиты информации Фонда Дмитрий Селиванов.

Представители Фонда находятся в Щвеции в рамках обмена опытом с коллегами.

По его словам, это может быть сделано, например, на платформе "Яндекс.Карты", куда бы были внесены сведения о расположении социально значимых объектах, таких как аптеки, поликлиники, отделения почты, МФЦ. Для этого, как рассказал Селиванов, можно использовать уже имеющиеся базы соцобъектов, или же использовать систему "Умный город".

Кроме того, по словам Селиванова, в дальнейшем эту карту можно будет детализировать — и человек сможет поставить фильтры в поиск, чтобы найти конкретный объект. "Например, человеку необходимо купить технические средства реабилитации, и с помощью фильтра в поисковом запросе, он сможет найти место продажи", — сказал он.

Также в будущем можно будет усовершенствовать маршруты, предлагаемые картами. "Сейчас можно выбрать транспортный или пешеходный маршруты, но неплохо было бы, если бы появился маршрут и для инвалидов-колясочников. Для этих целей можно будет привлечь волонтеров, которые обследуют конкретный участок и внесут необходимые данные в систему", — пояснил Селиванов.