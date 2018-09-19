Трансляцию фестиваля "Круг света" проведут в соцсетях

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Трансляцию фестиваля "Круг света" можно будет посмотреть на страницах в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Фестиваль "Круг света" можно будет посмотреть онлайн. Прямую трансляцию организуют с помощью сервиса "Окно в город", на mos.ru, а также на страницах в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", — говорится в сообщении.

Как рассказал порталу начальник отдела городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Дмитрий Головин, прямая трансляция фестиваля будет проводиться уже в четвертый раз.

"Для этого мы используем новые камеры высокого разрешения. "Окно в город" — некая машина времени, которая поможет зрителям оказаться на разных площадках фестиваля в одно время и выбрать самую интересную локацию для прогулок", — уточнил Головин.

Согласно сообщению, изображение будет поступать на сервис "Окно в город" с камер городской системы видеонаблюдения, установленных на Гребном канале, Музее Победы и в музее-заповеднике "Царицыно".

Московский международный фестиваль "Круг света" проходит в восьмой раз. Зрители смогут увидеть 35 светомузыкальных работ мастеров из 16 стран мира с 21 по 25 сентября. Действие фестиваля развернется на семи площадках.