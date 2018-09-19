Тува приняла закон о льготном выделении земли предпенсионерам

КРАСНОЯРСК, 19 сен — РИА Новости. Верховный Хурал Тувы принял закон о гарантированном выделении земли для жилищного строительства женщинам, достигшим 50 лет, и мужчинам 55 лет и старше, если они не менее 5 лет живут в сельской местности, сообщает республиканский парламент.

"В целях сохранения существующих гарантий для указанной категории граждан в свете предстоящих пенсионных преобразований внесены изменения в конституционный закон "О земле". В дальнейшем земельные участки по месту жительства для индивидуального жилищного строительства будут предоставляться женщинам, достигшим возраста 50 лет, и мужчинам, достигшим возраста 55 лет, проживающим в сельской местности не менее пяти лет", — говорится в сообщении.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.

Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.