Вице-мэр Ликсутов рассказал об эффективности приложения "Помощник Москвы"

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пользователи запущенного три года назад мобильного приложения "Помощник Москвы" зафиксировали уже около 1,2 миллиона нарушений правил парковки, сообщил РИА Новости вице-мэр Максим Ликсутов.

"Более 1 миллиона 188 тысяч нарушений правил парковки зафиксировали пользователи приложения "Помощник Москвы". Оно было запущено 30 августа 2015 года, став за три года востребованным и полезным городским сервисом. С момента запуска приложение установили на свой смартфон более 290 тысяч раз", — сказал он.

Вице-мэр напомнил, что сервис позволяет москвичам самостоятельно влиять на дорожную ситуацию в городе и предотвращать дорожные происшествия из-за неправильно припаркованных автомобилей.

С помощью приложения можно фиксировать нарушения правил парковки в зоне действия знаков "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена", парковку на тротуаре, газоне, пешеходном переходе и в зоне такси.