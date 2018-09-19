МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил главе Минпросвещения Ольге Васильевой рассмотреть возможность предоставления выпускникам российских школ одного года, так называемого gap year, для волонтерской деятельности или практики в различных учреждениях, чтобы определиться с будущей профессией.

Депутат рассказал РИА Новости, что соответствующее обращение он уже направил главе ведомства.

"В некоторых странах, ВВП которых будет повыше российского, есть понятие gap year, в течение которого молодые люди путешествуют по стране, занимаются волонтерской деятельностью, проходят практику в различных учреждениях и компаниях, чтобы понять, что им интересно и чем они хотят заниматься. В этот период для молодых людей действуют многочисленные скидки на транспорт. Считаю целесообразным введение подобной системы в России", — говорится в обращении депутата.

По мнению парламентария, на сегодняшний день российская система образования не отвечает современным экономическим реалиям, что выливается в работу не по полученной специальности для большинства выпускников вузов. Основной причиной этому, считает депутат, является то, что система российского образования практически не менялась с советского времени, вместе с тем экономическая система прошла определенные изменения.

"Наши выпускники знают все и одновременно не знают ничего. Экономика требует от выпускника узкоспециализированных знаний, быть лучшим в своей области, быть креативным, созидать, а не повторять. Учителя, выполняя требования федеральных государственных образовательных стандартов, вбивают знания, большинство из которых оказывается бесполезными, когда школьник поступает в институт и когда выпускник выходит на работу. Ученика не обучают мыслить самостоятельно и не пытаются помочь найти подходящую ему специальность", — считает депутат.

Ранее Власов направлял письмо в Минобрнауки РФ, в котором предлагал ввести в школах 12-летнее обучение. Позже, по словам депутата, на его запрос из ведомства ответили, что считают в настоящее время с учетом действующих образовательных программ оптимальным 11-летнее обучение. Однако депутат сообщил РИА Новости, что планирует вынести данный вопрос на экспертное обсуждение в рамках круглого стола в Госдуме.