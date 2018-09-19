Московские вокзалы начали подготовку к зиме

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Девять столичных вокзалов начали готовить к зиме, в частности, на входах будут установлены "теплые" двери, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"На Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Ленинградском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском вокзалах начали подготовку к зиме. На входных группах всех девяти железнодорожных узлов устанавливают "теплые" двери", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, так называются воздушно-тепловые завесы — устройства, подключенные к системе вентиляции. Выходящий через них теплый воздух не дает холодному проникать в вестибюли. Такие же завесы установлены на дверях метрополитена. Централизованное отопление завалов включат в начале октября.

"Для вокзалов это обычная практика, ремонт проводят каждый год перед наступлением зимы. Специальная комиссия оценивает состояние платформ, привокзальных площадей и внутренних помещений вокзала. Затем подрядчики устраняют локальные разрушения, кладут новую плитку в тех местах, где ее нужно заменить", — рассказали порталу в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД".

Добавляется, что для борьбы с гололедом на привокзальных площадях подготовлено более 140 тонн спецсредств. Уже начали формировать оперативные группы для уборки снега на случай экстремальных метеоусловий. До 1 октября на вокзалах также проверят всю снегоуборочную технику.