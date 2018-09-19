Экс-мэра Красноярска назначили главой опорного вуза

КРАСНОЯРСК, 19 сен — РИА Новости. Бывший мэр Красноярска Эдхам Акбулатов назначен врио ректора Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, сообщает пресс-служба вуза.

"С 19 сентября 2018 года временно исполняющим обязанности ректора СибГУ им. М.Ф. Решетнева стал Эдхам Шукриевич Акбулатов. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования РФ. Коллективу опорного университета Красноярского края врио ректора представил заместитель министра науки и высшего образования РФ Александр Степанов. Он отметил, что успех реализации национального проекта "Наука" зависит от кооперации образовательных, научных учреждений и производственных коллективов", — говорится в сообщении.

Акбулатов ранее занимал должности заместителя губернатора Красноярского края, председателя правительства региона. С 2012 по 2017 годы являлся мэром Красноярска. В октябре 2017 года он отказался от участия в конкурсе на пост главы города. В конкурсе победил бывший министр транспорта региона Сергей Еремин, который затем был выбран депутатами горсовета мэром.