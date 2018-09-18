РЯЗАНЬ, 18 сен — РИА Новости. Правительство Рязанской области будет системно поддерживать добровольческое движение в регионе, заявил губернатор Николай Любимов на открывшемся во вторник форуме волонтеров Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Окружной форум добровольцев Центрального и Северо-Западного федеральных округов проходит в Рязанской области с 17 по 20 сентября. Это завершающее мероприятие в серии форумов, проведенных в рамках Года добровольца (волонтера) в России. В нем принимают участие 400 представителей из 29 регионов России – лидеры социально ориентированных некоммерческих организаций и проектов, руководители волонтерских центров и добровольческих объединений, гражданские активисты "серебряного возраста", представители органов власти субъектов РФ, реализующих государственную молодежную политику. Рязанскую область на форуме представляют 100 волонтеров.

В торжественном открытии окружного форума ЦФО и СЗФО принял участие губернатор Николай Любимов. Приветствуя участников, глава региона отметил, что добровольчество сегодня набирает все большую популярность.

"Вы являетесь настоящей поддержкой государства. Волонтерство – это состояние души, это сопереживание, это любовь к людям, которая выражается в добрых делах. Добровольцы, за вами будущее", – сказал Любимов.

По словам губернатора, важно, что форум проходит на территории Рязанской области.

"Сегодня у нас есть уникальная возможность почерпнуть опыт других регионов, наладить более тесное взаимодействие в сфере добровольчества с федеральными структурами, Общественной палатой РФ, волонтерскими объединениями, для того, чтобы в дальнейшем более эффективно участвовать в этой работе", — сказал Любимов.

Губернатор отметил, что содействие добровольческому движению в регионе будет осуществляться на постоянной основе.

"Правительство Рязанской области сделает поддержку волонтеров системной. В настоящий момент мы уже завершаем работу по созданию ресурсного центра добровольчества, который объединит всех активистов региона", – сказал глава региона.

По его словам, центр будет координировать деятельность региональных волонтерских объединений, проводить разные мероприятия и акции, обучать людей, которые могли бы в муниципалитетах и министерствах работать с волонтерами, организовать взаимодействие с органами власти.

По мнению председателя совета ассоциации волонтерских центров, заместителя руководителя Года добровольца (волонтера), члена Общественной палаты РФ Артема Метелева, создание ресурсного центра станет новым этапом развития добровольчества в регионе.

"Очень важно, чтобы акции волонтеров были поддержаны на системной основе, чтобы они получали консультации, могли обучаться. Наша задача – организовать подобные центры, которые консолидируют все волонтерское сообщество, в каждом регионе", – сказал Метелев.

По его словам, стартовал конкурс "Регион добрых дел", на реализацию которого заложены средства в сумме 1,5 миллиарда рублей. "Те субъекты, которые создают инфраструктуру для поддержки волонтерства на муниципальном и региональном уровне, смогут получать софинансирование из федерального бюджета на работу центров и мероприятия, которые проводят волонтеры", – добавил Метелев.

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