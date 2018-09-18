Экипаж норвежского судна получил награду российского МЧС

Спасатели МЧС России при помощи аппарата Фалькон обследуют упавший в море вертолет Ми-8 в Норвегии. Архивное фото

Спасатели МЧС России при помощи аппарата Фалькон обследуют упавший в море вертолет Ми-8 в Норвегии. Архивное фото

МУРМАНСК, 18 сен — РИА Новости. Экипаж норвежского научно-исследовательского судна "Г.О. Сарс", обнаруживший потерпевший крушение российский вертолет в октябре 2017 года на Шпицбергене, представлен к медали МЧС РФ, сообщается на странице посольства Норвегии в России в Facebook.

"Сегодня капитан Свейн-Рогер Фредхейм и экипаж судна "Г.О. Сарс" представлены к награде за вклад в спасательную операцию на Свальбарде (норвежское название Шпицбергена — ред.), — говорится в сообщении.

Норвежские дипломаты приводят выдержку из обращения генерального консула России в Баренцбурге к капитану судна: "Благодарим за помощь в связи с крушением вертолета у мыса Херодден в октябре прошлого года. Вы представлены к награждению медалью МЧС "За содружество во имя спасения".

Как отметили в посольстве, капитан и экипаж высоко ценят награду. "По словам Фредхейма, несмотря на то, что это личная награда капитану, честь принадлежит всему экипажу, принявшему самое активное участие в выполнении этой особой миссии", — сообщили в посольстве.

Двадцать шестого октября 2017 года российский вертолет с восьмью людьми на борту упал в море у мыса Херодден на Шпицбергене. Вертолет следовал из Пирамиды в Баренцбург. Отмечается, что, когда поступило сообщение о крушении, норвежское судно "Г.О. Сарс" изучало морское дно у побережья Шпицбергена.

Судно прервало работы и было привлечено к поисковой операции объединённым спасательно-координационным центром Северной Норвегии. "Судно "Г.О. Сарс" специально оборудовано для исследования морского дна. Проведя разведку разными методами, "Г.О. Сарс" обнаружило пропавший вертолет 29 ноября благодаря системе подводного наблюдения "Химера", — пояснили в посольстве.

Данное оборудование используется для изучения морского дна на глубине нескольких тысяч метров. С помощью этого же оборудования экипаж сумел поднять на поверхность одного из погибших.

Как ранее сообщало российское посольство в Норвегии, медали "За содружество во имя спасения" ранее были вручены руководителю базы компании "Люфттранспорт" Хансу-Арне Йенсену, командиру судна "Маерск Форза" Улаву Магне Молде и командиру корабля береговой охраны "Баренцхав" Фруде Урке, которые также принимали участие в поисково-спасательной операции.