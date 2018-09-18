Шестого ноября в Москве будет рассмотрен иск Минобороны к ЦС "Звездочка"

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на 6 ноября рассмотрение иска министерства обороны России о взыскании с северодвинского АО "Центр судостроения "Звездочка" более 3,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Иск поступил в арбитраж в январе, в нем истец требует взыскать неустойку за нарушение сроков выполнения работ по госконтракту от 18 февраля 2014 года.

Истец заявил ходатайство об отложении слушаний, так как ему не хватило времени изучить более 180 представленных ответчиком томов документации. Ответчик не возражал против отложения.

Как ранее пояснял в суде представитель ответчика, по условиям контракта судостроительное предприятие ежегодно осуществляет ремонт 300 кораблей, при этом на каждом из них выполняется по 200 позиций работ. По его словам, "непонятно, за какие корабли и за какие позиции" истец насчитал неустойку.

Центр судоремонта "Звездочка" входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация". Компания занимается ремонтом, модернизацией, переоборудованием и утилизацией кораблей, судов и иной морской техники любого класса и назначения, в том числе и с ядерными силовыми установками.