Москалькова предложила открыть горячую линию по теме пенсионных изменений

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила открыть горячую линию, посвященную вопросам изменений в пенсионном законодательстве.
Москалькова во вторник приняла участие в заседании координационного совета в Приволжском федеральном округе.
"У людей должна быть возможность получить бесплатную консультацию и, при необходимости, помощь", — заявила Москалькова, слова которой приводит пресс-служба.
В связи с этим она предложила создать единый консультативный центр уполномоченных по правам человека, то есть открыть горячую линию, по теме пенсионных изменений, подчеркнули в аппарате омбудсмена.
Уполномоченный также выразила обеспокоенность, что в России нет независимой службы медико-социальной экспертизы, и граждане страны не могут обжаловать инвалидность, отметили в пресс-службе.
Минтруд РФ в конце июля сообщил, что подготовил проект плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом предварительных итогов общественного обсуждения и результатов совместной работы с федеральными органами власти. В проект плана вошли мероприятия по защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста, внедрению проактивных инструментов работы органов занятости с данной категорией граждан, а также созданию горячей линии по вопросам соблюдения трудовых прав граждан старшего возраста.
Президент РФ Владимир Путин 29 августа выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.