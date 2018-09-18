Москалькова предложила открыть горячую линию по теме пенсионных изменений

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила открыть горячую линию, посвященную вопросам изменений в пенсионном законодательстве.

Москалькова во вторник приняла участие в заседании координационного совета в Приволжском федеральном округе.

"У людей должна быть возможность получить бесплатную консультацию и, при необходимости, помощь", — заявила Москалькова, слова которой приводит пресс-служба.

В связи с этим она предложила создать единый консультативный центр уполномоченных по правам человека, то есть открыть горячую линию, по теме пенсионных изменений, подчеркнули в аппарате омбудсмена.

Уполномоченный также выразила обеспокоенность, что в России нет независимой службы медико-социальной экспертизы, и граждане страны не могут обжаловать инвалидность, отметили в пресс-службе.

"В аппарат уполномоченного продолжают поступать жалобы пожилых граждан (за 8 месяцев 2018 года — 588): в большей степени они связаны с вопросами пенсионного обеспечения, оказания медицинской помощи, защиты прав потребителей, проблемами социального обслуживания. Также люди не могут обжаловать инвалидность, потому как в России нет независимой службы медико-социальной экспертизы", — заявила Москалькова.

Минтруд РФ в конце июля сообщил, что подготовил проект плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом предварительных итогов общественного обсуждения и результатов совместной работы с федеральными органами власти. В проект плана вошли мероприятия по защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста, внедрению проактивных инструментов работы органов занятости с данной категорией граждан, а также созданию горячей линии по вопросам соблюдения трудовых прав граждан старшего возраста.

Президент РФ Владимир Путин 29 августа выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.



При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.