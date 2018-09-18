Возможности пожилых людей продемонстрируют на чемпионате "Навыки мудрых"

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. 19 сентября в Москве пройдет пресс-конференция организаторов национального чемпионата "Навыки мудрых". Его основные задачи — продемонстрировать профессиональное долголетие и конкурентоспособность специалистов предпенсионного и пенсионного возрастов, а также показать их способности к переквалификации.

На чемпионате пройдут соревнования по 26 компетенциям, а также многочисленные мастер-классы. В нем примут участие люди старшего возраста из различных регионов России.

Параллельно планируется провести мероприятия и мастер-классы от социальной сети "Одноклассники", которые продемонструют возможности онлайн-сообществ для развития бизнеса, общения и получения информации людьми старше 55 лет.

Кроме того, представители движения "Волонтеры Победы" расскажут о "серебряном" добровольчестве и проведут ряд исторических квестов.

Финал чемпионата будет проходить 22-23 сентября на ВДНХ, в образовательном комплексе "Техноград".

Национальный чемпионат "Навыки мудрых" организован при поддержке WorldSkills Russia, департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, Министерства труда РФ, всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".