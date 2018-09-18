Законопроект о праздновании Дня взятия Парижа вернут авторам для доработки

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Межфракционная рабочая группа по доработке законопроекта о праздновании Дня взятия Парижа приняла решение вернуть инициативу авторам для доработки, заявил вице-спикер ГД от "Единой России" Петр Толстой.

Ранее депутаты Государственной думы приняли решение снять с рассмотрения законопроект о праздновании Дня взятия Парижа и поддержали предложение спикера палаты Вячеслава Володина создать межфракционную рабочую группу по доработке инициативы.

"Мы с коллегами обсуждали этот законопроект с привлечением научного сообщества, историков. И сошлись на том, что в 14-м году, когда Париж был взят, – это была часть заграничного похода, не происходившего на территории России. Закон о Днях воинской славы предполагает все-таки победу русского оружия именно на территории России. Были и другие аргументы, которые нас убедили в том, что члены рабочей группы единодушно приняли решение о том, чтобы этот проект отклонить, вернуть его авторам на доработку и разработать, возможно, другие предложения, которые точнее будут соответствовать федеральному и законодательству, и нашей исторической реальности", — сказал Толстой журналистам по итогам заседания рабочей группы во вторник.

Политик подчеркнул, что парламентарии хотят "принимать точные и выверенные решения".

Проектом, автором которого выступает депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев, предлагается установить новый день воинской славы России — "31 марта — День взятия Парижа и победоносного завершения Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813 — 1814 годов". Комитет по обороне ранее инициативу не поддержал. Замглавы комитета Юрий Швыткин (ЕР) заявил, что в России 8 сентября уже отмечается день воинской славы — День Бородинского сражения.