Депутат объяснил, с чем связана идея о введении "сухого закона" в России

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Инициатива введения в России "сухого закона" — это, прежде всего, необходимость сформулировать государственную концепцию в отношении алкогольной продукции и решение вопроса торговли нелегальным алкоголем, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов

Ранее Милонов предложил министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой ввести в России "сухой закон" до того, как будет "наведен порядок" в алкогольной отрасли и наступит перелом показателей алкоголизации населения.

"Я говорю, прежде всего, о сформулированной государственной концепции, подходе к алкоголю… Если с табакокурением вопрос решен, то с алкоголем не решен", — сказал Милонов на пресс-конференции.

В пример он привёл Финляндию, где, по его словам, "благодаря введению полусухого закона и госмонополии на торговлю потребление алкоголя сократилось резко". "Ликвидирован, по сути, пласт нелегальной торговли. Вот что мы предлагаем", — добавил парламентарий.

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев, в свою очередь, считает, что запретами проблему не решить.

"Когда мы вводим репрессивные меры, которые не соответствуют потребностям общества, то объём нелегального алкоголя вызывает более серьёзные и опасные последствия, нежели движение в сторону легализации, повышения цены, уменьшения потребления за счёт того, что люди становятся более цивилизованными и требующими более серьезного и трезвого образа жизни. Я считаю, что этот путь более эффективный", — сказал он.

Что касается нелегального производства, то, по словам Косарева, "на сегодняшний день легальная часть увеличилась в связи с тем, что были приняты законодательные акты".