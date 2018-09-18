В Госдуме не поддержали идею о праздновании Дня отца в октябре

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал нижней палате парламента отклонить проект закона, которым предлагается установить в России праздник — День отца, а отмечать его — в последнюю субботу октября.
"В целях привлечения внимания общественности к значимости роли отца в воспитании подрастающего поколения, поднятия престижа отцовства, укрепления статуса отца и мужчин в семье и обществе необходим общероссийский праздник День отца — праздник мужества, патриотизма, отцовского долга", — говорится в пояснительной записке.
Парламентарий отмечает, что принятие федерального закона "О Дне отца в Российской Федерации" будет подчеркивать роль отца в становлении ребенка, способствовать укреплению семьи в современном российском обществе.
Как отметила на заседании член комитета Елена Вторыгина, согласно заключению правового управления, подобные праздники устанавливаются президентом России. Поэтому члены комитета сошлись во мнении, что необходимо сохранить логику в утверждении подобных праздников указом главы государства.
Первый зампред комитета Ольга Окунева заявила, что проект предлагается отклонить.
"Мы, безусловно, с вами все-таки работаем по этой теме. Это все-таки жизненная позиция каждого из нас, где дети знают и папу, и маму. Но мы сейчас с вами говорим о формальной стороне и установке дат… Предлагается данный законопроект отклонить", — сказала Окунева.