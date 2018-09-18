В Госдуме не поддержали идею о праздновании Дня отца в октябре

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал нижней палате парламента отклонить проект закона, которым предлагается установить в России праздник — День отца, а отмечать его — в последнюю субботу октября.

Автор проекта, глава комитета ГД по вопросам семьи Тамара Плетнева, в пояснительной записке к документу отмечает, что День отца в России ежегодно отмечается в регионах в последнюю субботу октября, также в этот день происходит награждение почетным знаком "За верность отцовскому долгу", но это событие до сих пор не закреплено на государственном уровне федеральным законом.

"В целях привлечения внимания общественности к значимости роли отца в воспитании подрастающего поколения, поднятия престижа отцовства, укрепления статуса отца и мужчин в семье и обществе необходим общероссийский праздник День отца — праздник мужества, патриотизма, отцовского долга", — говорится в пояснительной записке.

Парламентарий отмечает, что принятие федерального закона "О Дне отца в Российской Федерации" будет подчеркивать роль отца в становлении ребенка, способствовать укреплению семьи в современном российском обществе.

Сообщается также, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов за счет средств федерального бюджета.

Как отметила на заседании член комитета Елена Вторыгина, согласно заключению правового управления, подобные праздники устанавливаются президентом России. Поэтому члены комитета сошлись во мнении, что необходимо сохранить логику в утверждении подобных праздников указом главы государства.

Первый зампред комитета Ольга Окунева заявила, что проект предлагается отклонить.

"Мы, безусловно, с вами все-таки работаем по этой теме. Это все-таки жизненная позиция каждого из нас, где дети знают и папу, и маму. Но мы сейчас с вами говорим о формальной стороне и установке дат… Предлагается данный законопроект отклонить", — сказала Окунева.