Москва в сфере развития транспорта опережает мегаполисы США, заявил эксперт

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Развитие транспорта в Москве опережает развитие этой отрасли в мегаполисах США, заявил профессор транспорта в Пенсильванском университете, урбанист Вукан Вучик после посещения транспортных объектов в российской столице.

Он рассказал, что много лет следит за Москвой, и раньше, по его словам, в городе были серьезные проблемы в области общественного транспорта и заторов из-за большого числа автомобилей.

"Однако Москва очень быстро пришла к пониманию, что автомобиль – это не приоритет в городе. И сегодня я рад отметить, что при действующем мэре проведена большая работа, сделаны верные шаги, и ситуация в последние годы сильно изменилась в лучшую сторону. Москва – город мирового уровня в сфере транспорта, опережающий такие мегаполисы США, как Детройт, Лос-Анджелес и Чикаго", — приводит слова Вучика пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Эксперт отметил, что благодаря вводу платных парковок, теперь в городе "хаотично брошенные автомобили не мешают движению транспорта и не создают аварийных ситуаций". Также он положительно оценил то, что в Москве не расширяют улицы для движения автомобилей, "а перепланируют с учетом удобства для пешеходов".

"Благодаря ряду мер выросла роль наземного транспорта. В Москве убрали маршрутки, заменив на автобусы. В наземном транспорте отменили турникеты, которые уменьшали скорость посадки и высадки пассажиров. В городе появились выделенные полосы для общественного транспорта. Москва приняла решение в будущем отказаться от закупки дизельного городского транспорта, что очень важно для экологии. Города, которые делают ставку на электрический транспорт, становятся удобными для проживания, экологически чистыми, по ним приятно ходить", — сказал Вучик, добавив, что сейчас политика Москвы направлена на то, чтобы в центре внимания был человек, а не автомобиль.

"Развиваются пассажирские сервисы, перевозки пассажиров становится комфортнее, но всегда есть к чему стремиться и куда улучшаться. Уверен, что с поддержкой горожан все инновации и реформы будут проходить проще", — заключил эксперт.

В ходе визита в Москву он посетил в том числе депо имени Баумана, парк электробусов на улице Бочкова, музей московского метрополитена, зарядную станцию электробусов на ВДНХ, центр организации дорожного движения, а также вместе с заммэра Москвы Максимом Ликсутовым проехал на трамвае нового поколения "Витязь-М" и на электробусе.

"Во время визита господина Вучика в Москву мы постарались показать ему то, что уже было сделано в городе, а также то, с чем только предстоит работать. Мнение такого авторитетного эксперта – это высокая оценка инициатив Транспортного комплекса и всего правительства Москвы. Мы вдохновились его одобрением и будем дальше продолжать воплощать идеи удобного, чистого, эффективного города" — сказала пресс-секретарь департамента транспорта столицы Алена Еремина.