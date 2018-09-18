Москва в сфере развития транспорта опережает мегаполисы США, заявил эксперт

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Развитие транспорта в Москве опережает развитие этой отрасли в мегаполисах США, заявил профессор транспорта в Пенсильванском университете, урбанист Вукан Вучик после посещения транспортных объектов в российской столице.
"Однако Москва очень быстро пришла к пониманию, что автомобиль – это не приоритет в городе. И сегодня я рад отметить, что при действующем мэре проведена большая работа, сделаны верные шаги, и ситуация в последние годы сильно изменилась в лучшую сторону. Москва – город мирового уровня в сфере транспорта, опережающий такие мегаполисы США, как Детройт, Лос-Анджелес и Чикаго", — приводит слова Вучика пресс-служба департамента транспорта Москвы.
Эксперт отметил, что благодаря вводу платных парковок, теперь в городе "хаотично брошенные автомобили не мешают движению транспорта и не создают аварийных ситуаций". Также он положительно оценил то, что в Москве не расширяют улицы для движения автомобилей, "а перепланируют с учетом удобства для пешеходов".
"Развиваются пассажирские сервисы, перевозки пассажиров становится комфортнее, но всегда есть к чему стремиться и куда улучшаться. Уверен, что с поддержкой горожан все инновации и реформы будут проходить проще", — заключил эксперт.
"Во время визита господина Вучика в Москву мы постарались показать ему то, что уже было сделано в городе, а также то, с чем только предстоит работать. Мнение такого авторитетного эксперта – это высокая оценка инициатив Транспортного комплекса и всего правительства Москвы. Мы вдохновились его одобрением и будем дальше продолжать воплощать идеи удобного, чистого, эффективного города" — сказала пресс-секретарь департамента транспорта столицы Алена Еремина.