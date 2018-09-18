Тюменские власти помогут многодетным семьям, пострадавшим от пожаров

ТЮМЕНЬ, 18 сен — РИА Новости. Две многодетные семьи в Тюменской области, потерявшие жилье в результате пожаров, по поручению главы региона Александра Моора получат материальные выплаты на условиях социального контракта, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Губернатор Тюменской области Александр Моор провел личный прием в режиме видеоконференцсвязи с сельскими многодетными семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации", — сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы главы региона, адресную помощь в ближайшее время получит семья из Вагайского района, в которой воспитывается восемь детей, и семья из Тюменского района с пятью детьми. Одна семья направит средства на покупку готового дома, вторая планирует построить новый дом на месте сгоревшего.

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