В Госдуме поддержали проект о повышении компенсации за задержки рейсов

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по транспорту и строительству на заседании во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об увеличении в четыре раза штрафов для перевозчика за задержку авиарейсов— до 100 рублей за каждый час просрочки, при этом отметив необходимость повышения прозрачности в информации о причинах задержки рейсов.
Сенатор Васильев ранее пояснял, что за последние 15-17 лет общий уровень цен в России существенно вырос, так что настало время внести изменения в отдельные законодательные акты, где установлены конкретные размеры предусмотренных законом платежей.
"Есть предложение. Давайте мы поддержим концепцию данного законопроекта к рассмотрению в первом чтении, а потом смотрим и готовим так, чтобы пассажиру было видно на информационном поле интернета, какие рейсы задерживаются и по каким причинам. Надо делать, чтобы это все было прозрачно", — сказал глава комитета Евгений Москвичев.
"Давайте мы ко второму чтению (законопроекта) проработаем, а может быть и по (Воздушному) кодексу, чтобы эта прозрачность появилась", — добавил депутат.