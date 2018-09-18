В Госдуме поддержали проект о повышении компенсации за задержки рейсов

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по транспорту и строительству на заседании во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об увеличении в четыре раза штрафов для перевозчика за задержку авиарейсов— до 100 рублей за каждый час просрочки, при этом отметив необходимость повышения прозрачности в информации о причинах задержки рейсов.

Проект ранее внесли в Госдуму замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев и Алексей Майоров. Соответствующие поправки предлагается внести в Воздушный кодекс России. Сейчас авиапассажиру могут компенсировать сумму в размере 25% "штрафного" МРОТ (он составляет 100 рублей) за каждый час задержки, но не более 50% от стоимости билета.

Сенатор Васильев ранее пояснял, что за последние 15-17 лет общий уровень цен в России существенно вырос, так что настало время внести изменения в отдельные законодательные акты, где установлены конкретные размеры предусмотренных законом платежей.

"Есть предложение. Давайте мы поддержим концепцию данного законопроекта к рассмотрению в первом чтении, а потом смотрим и готовим так, чтобы пассажиру было видно на информационном поле интернета, какие рейсы задерживаются и по каким причинам. Надо делать, чтобы это все было прозрачно", — сказал глава комитета Евгений Москвичев.

"Давайте мы ко второму чтению (законопроекта) проработаем, а может быть и по (Воздушному) кодексу, чтобы эта прозрачность появилась", — добавил депутат.