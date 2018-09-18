В России и за рубежом 11 ноября пройдет географический диктант

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Географический диктант пройдет 11 ноября в четвертый раз по всей России и во многих странах, заявил первый вице-президент Русского географического общества Николай Касимов.

"Географический диктант состоится 11 ноября в 12 часов по местному времени во всех регионах России и многих зарубежных странах. Его можно написать как очно, так и заочно на сайте Dictant.rgo.ru", — сказал Касимов журналистам.

По его словам, в 2017 году диктант написали более 260 тысяч человек в 25 странах в пяти частях света. Центральная площадка диктанта будет организована в Московском государственном университете имени Ломоносова.

"В этом году мы хотим изменить характер вопросов. Мы теперь хотим сделать диктант более массовым, праздничным, познавательной игрой", — добавил Касимов.

Как уточнили в РГО, уже зарегистрировано 180 площадок диктанта, из которых четыре за рубежом — на Кипре, в Южной Корее и Норвегии. Наиболее часто площадки устраиваются на базе школ, университетов, библиотек, также встречаются природные заповедники и национальные парки.

"Диктант состоит из двух частей, каждая из которых включает 15 вопросов и различается по степени сложности. Для оценки каждой из частей диктанта применяется 100-балльная шкала. Соответственно, каждый участник диктанта получает два результата", — пояснили в РГО.

Географический диктант проводится Русским географическим обществом ежегодно с 2015 года по инициативе председателя попечительского совета общества Владимира Путина.