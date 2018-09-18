Патрушев: наказание за экологические преступления должно быть неотвратимым

НАРЬЯН-МАР, 18 сен — РИА Новости. Виновные в совершении экологических преступлений на северо-западе России должны нести неотвратимое наказание, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник в Нарьян-Маре на выездном совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.

Патрушев сообщил об обострении в СЗФО экологических угроз, связанных с проблемами в сфере обращения с промышленными и коммунальными отходами, в том числе с высоким уровнем ее криминализации.

"Все это требует принятия дополнительных мер по обеспечению экологической безопасности региона, нейтрализации угроз причинения ущерба окружающей среде, недопущению ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки", — сказал секретарь СБ.

"Крайне важно также обеспечить неотвратимость наказания за экологические правонарушения, в том числе связанные с незаконной транспортировкой, размещением и захоронением отходов, а также обеспечить полное и своевременное возмущение ущерба, причиненного окружающей среде", — указал Патрушев.