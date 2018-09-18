В Петербурге 20 сентября простятся с писателем Владимиром Данихновым

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Прощание с писателем-фантастом Владимиром Данихновым, который скончался на 38-м году жизни, пройдет на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге 20 сентября, сообщила его супруга Яна Данихнова.

Ранее в понедельник на своей странице в соцсети Facebook она написала о кончине Данихнова. Как следует из постов супруги, писатель страдал онкологическим заболеванием, 14 сентября он был доставлен в хирургическое отделение Мариинской больницы, а в понедельник утром попал в реанимацию с остановкой сердца.

"Прощание с Володей состоится в Иовской церкви на Волковском кладбище в четверг, 20 сентября, в 11.30. Вход с Камчатской улицы. Ближайшая станция метро Волковская", — написала Данихнова в Facebook.

Данихнов родился в апреле 1981 года в Новочеркасске. Дебютировал в 2004 году в журнале "Магия ПК" с рассказом "День сети". В 2018 году его роман "Тварь размером с колесо обозрения" вошел в лонг-лист премии Национальный бестселлер, а тремя годами ранее роман "Колыбельная" был включен в шорт-лист премии Русский букер. Данихнов — лауреат поощрительной премии Европейского общества научной фантастики молодому автору.