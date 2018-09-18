Юрий Поляков предложил сделать день рождения комсомола госпраздником

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Экс-главред "Литературной газеты", писатель Юрий Поляков предложил сделать день рождения комсомола государственным праздником.

"Я вообще думаю, что день рождения комсомола должен быть официально общегосударственным праздником. День комсомола — день молодежи. И в этот день власть должна думать о молодежи системно, а не предвыборно", — заявил писатель на пресс-конференции, посвященной 100-летию со дня основания комсомола.

Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ) — молодежная общественно-политическая организация, созданная на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи 29 октября — 4 ноября 1918 года. Съезд объединил социалистические союзы рабочей и крестьянской молодежи, возникшие в 1917 году, в единую организацию, которая была названа Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ). Были приняты основные принципы программы и устав РКСМ. В тезисах, утвержденных съездом, говорилось: "Союз ставит себе целью распространение идей коммунизма и вовлечение рабочей и крестьянской молодежи в активное строительство Советской России".

За всю историю ВЛКСМ через его ряды прошло более 200 миллионов человек.