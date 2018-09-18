Нельзя давать повода спекулировать на экологии в СЗФО, заявил постпред

НАРЬЯН-МАР, 18 сен — РИА Новости. Существующие на Северо-Западе России экологические проблемы надо решать, в том числе, для того, чтобы не давать несистемной оппозиции спекулировать на них, заявил полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов во вторник в Нарьян-Маре на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая на совещании, сообщил об обострении в СЗФО экологических угроз, связанных с проблемами в сфере обращения с промышленными и коммунальными отходами, в том числе с высоким уровнем ее криминализации.

"Наша оппозиция, особенно внесистемщики, практически эксплуатируют эту тему. Все губернаторы (округа) столкнулись с этой темой… Не надо отдавать эту площадку внесистемной оппозиции", — сказал в своем выступлении Беглов.

"Здесь надо работать, не надо нам прятать голову в песок от этой проблемы (с отходами)… Только четкая работа, которая построена на достоверной информации, с учетом политических спекуляций наших оппонентов, эта системная работа даст положительный результат", — отметил полпред.