Патрушев заявил о росте числа незаконных свалок в СЗФО

НАРЬЯН-МАР, 18 сен — РИА Новости. Число незаконных свалок в Северо-Западном федеральном округе растет, это осложняет и экологическую ситуацию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник в Нарьян-Маре на выездном совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в СЗФО.

"Экологическая ситуация осложняется ростом числа несанкционированных свалок. Только в 2017 году в округе их выявлено более трех тысяч, общая площадь которых составила около полутора тысяч гектаров", — констатировал Патрушев.

В частности, на территории Ленинградской области в прошлом году было нелегально размещено более миллиона тонн мусора, отметил секретарь СБ. При этом значительная часть незаконных свалок расположена вблизи жилых районов, сельхозугодий, водоохранных зон, отметил Патрушев.