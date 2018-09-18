В СЗФО обострились экологические угрозы, связанные с отходами

НАРЬЯН-МАР, 18 сен — РИА Новости. На Северо-Западе России обостряются экологические угрозы, связанные с проблемами с промышленными и коммунальными отходами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник в Нарьян-Маре на выездном совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.

"Анализ поступающей информации свидетельствует об обострении экологических угроз, связанных с проблемами в сфере обращения и утилизации промышленных и коммунальных отходов в регионах округа, с ликвидацией накопленного экологического ущерба", — сказал Патрушев.

По его словам, в СЗФО ежегодно образуется 465 миллионов тонн отходов, при этом перерабатывается и обезвреживается не более 23%.