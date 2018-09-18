МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Русское географическое общество начало прием заявок на гранты 2019 года, их можно прислать до 18 февраля, заявил первый вице-президент общества Николай Касимов.

"У нас есть две формы конкурса: региональный конкурс, когда заявки передаются через региональные отделения РГО. Вторая часть — конкурс инициативных проектов, которые подают члены управляющего совета, ученого совета, а также комиссии общества", — сказал Касимов.

Как уточнили в РГО, заявки принимаются по следующим номинациям: проведение географических исследований, организация экспедиций и путешествий, экогеографическое просвещение, издательская работа, сохранение природного и историко-культурного наследия России, сохранение живой природы, молодёжные проекты, подводные исследования, работа с фондами РГО.

В 2018 году грантовый конкурс РГО будет проводиться в девятый раз. С 2010 по 2018 годы было подано более восьми тысяч заявок на соискание грантов, предоставлено около 800 грантов.