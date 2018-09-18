Госдума поддержала проект о совершенствовании механизма ротации госслужащих

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Госдума во вторник на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о совершенствовании механизма ротации госслужащих.
Проектом закона предлагается предусмотреть ротацию как руководителей органов ведомств, так и лиц, замещающих руководящие должности. Кроме того, предусматривается возможность ротации в порядке должностного роста. Также проектом предлагается оптимизировать процедуры по организации и проведению ротации, исключив необходимость согласования с курирующим министерством изменений в плане ротации, не касающихся персональных назначений министром, и уточнения процедуры переназначения ротируемых служащих.
Отмечается, что принятие проекта закона позволит сделать механизм ротации госслужащих более гибким и максимально учитывающим коррупционные риски. Кроме того, будут решены проблемы реализации механизма ротации, повышения мотивации госслужащих.
Комитет Госдумы по федеративному устройству и местному самоуправлению поддержал концепцию законопроекта с учетом ряда замечаний и предложений и рекомендовал Государственной Думе принять его при рассмотрении в первом чтении.
"Мы надеемся, что замечания к законопроекту будут учтены и не воспрепятстуют принятию законопроекта", — сказал глава думского комитета Алексей Диденко.