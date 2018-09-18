Закон о государственном соцзаказе должен вступить в силу с 2020 года

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Минфин России рассчитывает, что законопроект о государственном и муниципальном социальном заказе будет рассмотрен и принят в осеннюю сессию Госдумы и вступит в силу с 1 января 2020 года, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Лавров в рамках Московского финансового форума.
Проект предусматривает следующие способы возможного оказания услуг: через государственное или муниципальное задание бюджетному или автономному учреждению (основной способ); проведение совместного конкурса между государственными и негосударственными организациями; предоставление гражданам сертификата на бесплатное получение услуг.
По словам замминистра, такая работа поможет, в том числе, оценить объем бесплатных соцуслуг, которые государство оказывает гражданам. Проект затрагивает такие отрасли, как образование, здравоохранение в той части, которая не охвачена ОМС, спорт и соцобеспечение, туризм.
Документ также направлен на то, чтобы создать условия для привлечения негосударственного сектора в эту сферу, в том числе с инвестициями в рамках концессий, ГЧП, то есть расширить мощности организаций, которые оказывают соцуслуги, пояснил замминистра. "Даже когда есть бюджетные средства на оказание услуг, может не хватать объектов социальной инфраструктуры, с помощью подобных механизмов можно эти мощности нарастить. Но никаких задач по сокращению бюджетной сети не ставится", — пояснил Лавров.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информагентством третьего Московского финансового форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.