Закон о государственном соцзаказе должен вступить в силу с 2020 года

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Минфин России рассчитывает, что законопроект о государственном и муниципальном социальном заказе будет рассмотрен и принят в осеннюю сессию Госдумы и вступит в силу с 1 января 2020 года, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Лавров в рамках Московского финансового форума.

"Если он будет принят, как мы рассчитываем, в осеннюю сессию, то срок его вступления в силу — 1 января 2020 года. С этого срока все без исключения органы исполнительной власти, ответственные за оказание тех или иных услуг, должны будут впервые начать формировать в обязательном порядке государственные и муниципальные задания на 2021 год. И с 2021 года мы увидим полностью, какой объем услуг государство и органы местного самоуправления обязаны предоставить гражданам за счет бюджетных средств и каким способом — одним из трех — они эти услуги будут предоставлять", — сообщил замминистра.

Проект предусматривает следующие способы возможного оказания услуг: через государственное или муниципальное задание бюджетному или автономному учреждению (основной способ); проведение совместного конкурса между государственными и негосударственными организациями; предоставление гражданам сертификата на бесплатное получение услуг.

По словам замминистра, такая работа поможет, в том числе, оценить объем бесплатных соцуслуг, которые государство оказывает гражданам. Проект затрагивает такие отрасли, как образование, здравоохранение в той части, которая не охвачена ОМС, спорт и соцобеспечение, туризм.

Документ также направлен на то, чтобы создать условия для привлечения негосударственного сектора в эту сферу, в том числе с инвестициями в рамках концессий, ГЧП, то есть расширить мощности организаций, которые оказывают соцуслуги, пояснил замминистра. "Даже когда есть бюджетные средства на оказание услуг, может не хватать объектов социальной инфраструктуры, с помощью подобных механизмов можно эти мощности нарастить. Но никаких задач по сокращению бюджетной сети не ставится", — пояснил Лавров.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информагентством третьего Московского финансового форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.