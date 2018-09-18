В Подмосковье более 1,5 тысяч детей-сирот устроены в семьи с начала года

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Более 1,5 тысяч детей-сирот устроили в приемные семьи органы опеки и попечительства в Подмосковье с начала года, всего в регионе насчитывается около 4 тысяч приемных семей, 256 из которых созданы в 2018 году, сообщила пресс-служба правительства Московской области.

"С начала года органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в приёмные семьи более 1,5 тысяч детей-сирот. Всего в Подмосковье насчитывается около 4 тысяч приемных семей, 256 из которых созданы в этом году", – сказала и.о. первого заместителя председателя правительства Московской области Ольга Забралова, слова которой приводятся в сообщении.

Всего в Московской области проживает более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в замещающих семьях воспитываются порядка 15,6 тысячи детей-сирот. Кроме того, 8,5 тысяч детей воспитываются в семьях усыновителей, отметили в пресс-службе.

"В регионе работает 72 школы подготовки приемных семей. В январе–августе их посетило уже 1533 потенциальных усыновителей. Занятия в них проводят психологи, социальные педагоги, медики, юристы", – добавила Забралова.