Прощание с журналистом Андреем Мурашовым пройдет в Томске в среду

НОВОСИБИРСК, 18 сен – РИА Новости. Прощание с известным томским журналистом Андреем Мурашовым пройдет в Томском драмтеатре в среду, 19 сентября, сообщила главный редактор телеканала "Томское время" Ирита Минина.

"Прощание с Андреем Мурашовым завтра, в 12.00. Областной театр драмы", — сообщила Минина на своей странице в Facebook. Журналист работал на телеканале последние три года.

В свою очередь, преемник томской телекомпании "ТВ-2", где Мурашов проработал 20 лет, одноименное агентство новостей сообщает, что похоронен Мурашов будет на кладбище у деревни Березкино.

В "ТВ-2" сообщают, что журналист был экстренно госпитализирован 9 сентября в медсанчасть №2 Томска, а затем был переведен в отделение реанимации Томской областной клинической больницы. Умер Мурашов 17 сентября в возрасте 50 лет, точный диагноз не был установлен.

Мурашов – известный томский журналист. Работал на телекомпании "ТВ-2" с1993 по 2015 год. Был ведущим различных телепрограмм, автором спецрепортажей и документальных фильмов. Последнее время работал журналистом на телеканале "Томское время".