Власти тратят на бесплатные соцуслуги 26 тысяч рублей на человека в год

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Государство ежегодно в среднем тратит 26 тысяч рублей на человека для оказания бесплатных социальных услуг, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов РФ Алексей Лавров в рамках Московского финансового форума.

"Как мы оказываем услуги? Через государственные задания бюджетным и ведомственным учреждениям. Это 3,9 триллиона рублей в год, примерно 12% расходов консолидированного бюджета РФ и в среднем 26 тысяч рублей на человека в год. Немалая сумма", — отметил он.

При этом в дополнение часть государственных социальных услуг оказывается через субсидии и гранты некоммерческим негосударственным организациям, закупки услуг для государственных и муниципальных нужд, пояснил Лавров.

По его словам, Минфин России разработал законопроект о государственном и муниципальном социальном заказе, который одобрен правительством и внесен в Госдуму и планируется к рассмотрению этой осенью. "Самая главная новация в нем — каждый орган, ответственный за предоставление бесплатных государственных услуг, должен будет каждый год формировать государственный и муниципальный социальный заказ. В этом документе будет написано, какой объем услуг за какой объем средств должен оказываться гражданам", — сказал замминистра.

"Дальше этот орган должен выбрать один из трех способов оказания услуг. Первое — через государственное или муниципальное задание бюджетному или автономному учреждению. Это было и останется основным способом. Второе – путем проведения совместного конкурса между государственными и негосударственными организациями. И третье — предоставление гражданам сертификата на бесплатное получение этих услуг", — продолжил Лавров. Таким образом, государство после вступления в силу закона сможет оценить полный объем услуг гражданам, расширить доступ частного сектора к оказанию таких услуг и повысить их качество. Проект охватывает конкретные отрасли: образование, здравоохранение в той части, которая не охвачена ОМС, спорт и соцобеспечение, туризм.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.