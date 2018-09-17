В "Трезвой России" назвали идею о введении сухого закона провокацией

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Предложение депутата Госдумы РФ Виталия Милонова о принятии сухого закона — это провокация, потому что в истории России были примеры, как такие меры оборачивались фатальными последствиями для государства, сообщила пресс-служба "Трезвой России".

Ранее Милонов предложил министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой ввести в России сухой закон до того, как будет "наведен порядок" в алкогольной отрасли и наступит перелом показателей алкоголизации населения.

"Считаю позицию депутата провокацией. История России помнит, как каждый сухой закон оборачивался фатальными последствиями для государства и общества. Мы выступаем за системную работу в рамках защиты здоровья граждан России, популяризации норм здорового образа жизни, продвижения инициативы плавного увеличения возраста продажи алкоголя, а также ограничения по времени и месту продаж, а именно около школ, социальных учреждений", — сказал глава "Трезвой России" Султан Хамзаев, слова которого приводятся в сообщении.

Хамзаев добавил, что кроме этого необходимо ужесточить ответственность за нелегальную продажу алкоголя и персонализировать ответственность чиновников на местах.

"Данное заявление принесёт пользу только алкогольным лоббистам, которые постоянно желают приписать действующую антиалкогольную политику к разряду крайне радикальной, тем самым пытаясь пролоббировать себе дополнительные льготы", — отметил Хамзаев.