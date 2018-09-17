Итальянский шеф-повар с ПМЭФ-2018 откроет ресторан в Москве

ТУРИН (Италия), 17 сен — РИА Новости. Итальянский повар, который угощал блюдами туринской кухни политиков и бизнесменов на ПМЭФ-2018, открывает ресторан в Москве, сообщил глава совета директоров банка "Интеза", президент ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико.

Для участников Петербургского форума в этом году был открыт ресторан La stella d'Italia шеф-повара из Турина Маттео Баронетто. В Турине он работает в ресторане Del Cambio, существующем с 1757 года.

"В этом году мы должны открыть ресторан туринской кухни в Москве. В настоящее время под него подбирают место", — сказал Фаллико, выступая на конференции по торгово-экономическому сотрудничеству Санкт-Петербурга и Турина. Он уточнил, что речь идёт именно о Маттео Баронетто, чьи блюда "имели возможность отведать тысячи политиков и бизнесменов во время форума".