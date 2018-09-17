МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Созданное год назад российским правительством для эффективного развития событийной отрасли РФ, интеграции в мировую индустрию встреч Национальное конгресс-бюро (НКБ) формирует отраслевые паспорта субъектов Российской Федерации, что станет своеобразным ориентиром при привлечении конгрессов и конференций, сообщил директор организации Алексей Калачев.
"Интересными для проведения деловых мероприятий могут стать все регионы Дальнего Востока, но при этом важно учитывать и их отраслевую специфику. По оценке НКБ, любые четыре средних мероприятия (численностью до 500 человек и средней продолжительностью до 4 дней) могут обеспечить суммарный экономический эффект для региона в размере более 300 миллионов рублей (включая налоговые поступления и расходы участников на пребывание)", — сказал Калачев, выступая на профильных сессиях в рамках прошедшего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ). Слова Калачева приводит пресс-служба НКБ.
По словам директора бюро, социальное и экономическое развитие Дальнего Востока является одним из факторов успеха России на международной арене. Привлечение и проведение деловых мероприятий может оказать на это существенное влияние, поскольку не только обеспечивает дополнительные поступления в бюджет региона, но и улучшает его инвестиционный климат за счет продвижения и развития инфраструктуры, способствует развитию отраслей промышленности, расширению международных деловых связей и продвижению экспортного потенциала региона.
Пресс-служба НКБ напоминает, что в дни проведения ВЭФ Национальное конгресс-бюро подписало ряд соглашений о стратегическом сотрудничестве с регионами Дальневосточного федерального округа, в том числе с администрацией Приморского края, правительством Камчатского края и правительством Сахалинской области. Основная цель соглашений — совместная работа, направленная на развитие событийного потенциала регионов и продвижение их инфраструктурных возможностей для проведения деловых мероприятий.