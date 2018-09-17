МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Созданное год назад российским правительством для эффективного развития событийной отрасли РФ, интеграции в мировую индустрию встреч Национальное конгресс-бюро (НКБ) формирует отраслевые паспорта субъектов Российской Федерации, что станет своеобразным ориентиром при привлечении конгрессов и конференций, сообщил директор организации Алексей Калачев.

"Интересными для проведения деловых мероприятий могут стать все регионы Дальнего Востока, но при этом важно учитывать и их отраслевую специфику. По оценке НКБ, любые четыре средних мероприятия (численностью до 500 человек и средней продолжительностью до 4 дней) могут обеспечить суммарный экономический эффект для региона в размере более 300 миллионов рублей (включая налоговые поступления и расходы участников на пребывание)", — сказал Калачев, выступая на профильных сессиях в рамках прошедшего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ). Слова Калачева приводит пресс-служба НКБ.

По словам директора бюро, социальное и экономическое развитие Дальнего Востока является одним из факторов успеха России на международной арене. Привлечение и проведение деловых мероприятий может оказать на это существенное влияние, поскольку не только обеспечивает дополнительные поступления в бюджет региона, но и улучшает его инвестиционный климат за счет продвижения и развития инфраструктуры, способствует развитию отраслей промышленности, расширению международных деловых связей и продвижению экспортного потенциала региона.

Рассказывая об опыте Китая, который является одним из лидеров на мировом ивент рынке, участник сессий на ВЭФ председатель Туристической палаты КНР Ван Пин (Wang Ping) назвала событийную индустрию "незагрязняющей природу отраслью экономики". Она также отметила исключительные природные особенности и культурные традиции Дальневосточного региона, что дает ему дополнительные преимущества и делает привлекательным направлением для развития делового туризма и создания соответствующей инфраструктуры.

Пресс-служба НКБ напоминает, что в дни проведения ВЭФ Национальное конгресс-бюро подписало ряд соглашений о стратегическом сотрудничестве с регионами Дальневосточного федерального округа, в том числе с администрацией Приморского края, правительством Камчатского края и правительством Сахалинской области. Основная цель соглашений — совместная работа, направленная на развитие событийного потенциала регионов и продвижение их инфраструктурных возможностей для проведения деловых мероприятий.