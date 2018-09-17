Алехина опровергла информацию об ухудшении состояния Верзилова

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Продюсер Pussy Riot Петр Верзилов, находящийся на лечении в Берлине, видит и слышит, информация о том, что по прибытии в Германию его состояние начало ухудшаться, не соответствует действительности, заявила РИА Новости участница группы Мария Алехина.

В понедельник ряд СМИ сообщили, что Верзилов потерял зрение, слух и способность самостоятельно передвигаться.

"Нет, это неправда. Да (он видит и слышит — ред.). Это просто старая информация, они все смешали", — сказала Алехина.

О госпитализации Верзилова в четверг ночью ряду СМИ рассказала его девушка Вероника Никульшина, участвовавшая вместе с ним в последней громкой акции Pussy Riot — члены группы выбежали на поле "Лужников" во время финального матча чемпионата мира по футболу. По словам Никульшиной, вечером во вторник Верзилов начал терять зрение, речь и способность передвигаться, скорая отвезла его в токсикологическую реанимацию.

Позже Алехина сообщила РИА Новости, что Верзилов доставлен в Германию для лечения и выяснения причин отравления, он пришел в сознание, однако по-прежнему остается в реанимации и "будет там ближайшие дни". Кроме того, результаты его анализов планируется показать немецкому специалисту.