Закон о СМИ-иноагентах примут в осеннюю сессию

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Закон, регулирующий в России деятельность СМИ, которые были признаны иноагентами, будет принят в осеннюю сессию, сейчас проект находится в высокой степени готовности ко второму чтению, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

Ранее комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал нижней палате принять во втором чтении проект закона о регулировании в РФ деятельности СМИ, признанных иноагентами. Согласно поправкам, физические лица, распространяющее материалы СМИ-иноагента и получающие финансирование из-за рубежа, могут получить статус иноагента. По словам главы комитета Леонида Левина, если такое физическое лицо признается СМИ-иноагентом, то оно должно будет зарегистрировать российское юридическое лицо и затем информировать Минюст.

"В эту сессию будет принят. Мы сейчас как раз в высокой степени готовности ко второму чтению. Сегодня я бы дату не назвал, но рассчитываем, что в рамках осенней сессии завершим работу", — сказал Левин.

В ноябре 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает за грубое нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента штраф до 5 миллионов рублей для юридического лица. Согласно пояснительной записке к документу, грубое нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 100 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток; на должностных лиц — административного штрафа в размере 200 тысяч рублей; на юридических лиц — пяти миллионов рублей. В январе нижняя палата парламента приняла законопроект в первом чтении.

Под грубым нарушением порядка деятельности подразумевается неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение закона "О средствах массовой информации".

Ранее глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявлял, что в случае принятия данная инициатива и закон о регулировании деятельности СМИ-иноагентов на территории РФ будут вводиться в действие одновременно.

Законопроект, который предусматривает регулирование деятельности СМИ-иноагентов на территории России, был внесен в Госдуму 19 декабря 2017 года. В частности, он предусматривает, что СМИ, признанные в России иностранными агентами, должны для распространения своей продукции учредить российское юридическое лицо.

Президент России Владимир Путин в ноябре 2017 года подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.