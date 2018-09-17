В ряде районов Подмосковья температура воздуха может опуститься до нуля

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Температура воздуха в отдельных районах Подмосковья может опуститься до нулевой отметки в ночь на вторник, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос" в понедельник.

"Это коснется южных и восточных районов области, там вполне вероятно понижение температуры до нуля — плюс пяти градусов. Следующая ночь, со вторника на среду, тоже достаточно прохладная — по области мы не исключаем понижения температуры до нуля градусов, но это в отдельных районах", — сказала собеседница агентства.

Затем, по данным синоптика, ночи станут теплее, температура будет положительной.