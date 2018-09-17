Челябинская область практически готова к отопительному сезону

ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен — РИА Новости. Средний уровень готовности муниципальных образований Челябинской области к отопительному сезону в настоящее время составляет 98%, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора региона.

"Средний уровень готовности муниципальных образований Челябинской области к отопительному сезону в настоящее время составляет 98%. Об этом губернатору Челябинской области Борису Дубровскому на аппаратном совещании доложил его заместитель Сергей Шаль. Всего на модернизацию и подготовку к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры и замену неэффективных котельных в 2018 году направлено более 1,2 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Так, по решению губернатора Дубровского на подготовку к зиме из областного бюджета выделено 350 миллионов рублей, еще 867,8 миллиона рублей составляют средства местных бюджетов и предприятий ЖКХ. "В регионе сформирована необходимая материально-техническая база для безопасного прохождения отопительного периода. Остаются тонкие настройки, необходимо в ближайшее время их завершить", — цитирует пресс-служба слова губернатора.

Он попросил взять на особый контроль территории, где были сорваны сроки вхождения в осенне-зимний период в прошлом году. "Напомню, что ответственность за подачу тепла в дома южноуральцев несут лично главы территорий. Также все территории должны быть готовы в ближайшее время подать тепло в социальные учреждения", – сказал Дубровский.

По данным пресс-службы губернатора региона, 782 из 815 котельных, отапливающих жилой фонд и объекты социальной сферы полностью готовы и уже начинают работу. К подаче тепла подготовлено более 99 % жилых домов, оснащенных централизованным отоплением – это более 81 миллиона квадратных метров жилья.

По словам Шаля, для того, чтобы усилить муниципальный контроль за подготовкой к отопительному сезону, в регионе впервые введено проектное управление. Так, в каждом районе и городском округе действует программа, выполнив все условия которой, муниципалитет своевременно получит паспорт готовности к зиме, и своевременно начнет отопительный период. Во всех 43 городских округах и муниципальных районах Южного Урала реализуются планы подготовительных работ, в соответствии с графиками проведены противоаварийные тренировки, сформированы аварийные запасы материально-технических ресурсов, которые могут понадобиться при устранении аварий.

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