Аксенов рассказал об экологической ситуации на севере Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что превышения концентрации вредных веществ в городах Армянск, Красноперекопск и близлежащих селах в последние три дня выявлено не было.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в пятницу в городе Армянск и близлежащих селах на севере Крыма, где с конца августа наблюдается загрязнение атмосферы из-за выбросов химических веществ.

"По последним данным, в течение трех дней на территории города Армянска, села Перекоп и города Красноперекопска не было выявлено превышения концентрации вредных веществ. Причиной стало снижение выброса вредных веществ в атмосферу заводом после остановки производства, климатические условия и работы по ликвидации последствий на самом кислотонакопителе: сброс воды в объеме 50 тысяч кубометров в сутки, применение нейтрализующих веществ и т.д.", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Ситуация с кислотонакопителем химического завода "Крымский титан" обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. 4 сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Химический завод "Крымский титан" полностью остановлен. Власти приняли решение вывезти детей из города Армянск и нескольких сел района в оздоровительные учреждения.

Кислотонакопитель — открытый водоем, построенный в советское время. За последние годы отстойник значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник наполнялся водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>