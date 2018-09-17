Участникам ВЭФ сделали бесплатные прививки от гриппа

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Вакцинацию от гриппа, организованную Роспотребнадзором на полях ВЭФ, прошли 230 человек, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В рамках проведения IV Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоялся 11-13 сентября 2018 года вo Владивостоке, Роспотребнадзором был проведен ряд мероприятий. На полях ВЭФ на стенде Роспотребнадзора для всех желающих была организована бесплатная вакцинация против гриппа отечественной вакциной с актуальными штаммами.

"За время работы стенда Роспотребнадзора было привито 230 человек, включая высоких гостей форума, журналистов, волонтеров и представителей организаторов форума", — сообщили в ведомстве.