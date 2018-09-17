МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила о необходимости разработать национальную стратегию по обеспечению прав и свобод человека в России, сообщается на сайте омбудсмена.

Москалькова в понедельник выступила в Саратове на международной научно-практической конференции "Права человека — индикатор современного развития государства".

"Данный документ с учетом современных и прогнозируемых вызовов правам и свободам человека и гражданина определил бы на несколько лет вперед на системной основе государственную политику в отношении совершенствования механизма обеспечения соблюдения и защиты прав и свобод граждан, участия в правозащитной деятельности различных институтов гражданского общества, позволил бы консолидировать усилия органов государственной власти и общественных институтов по созданию благоприятных внутренних и внешних условий для безусловной реализации прав и свобод граждан", — приводятся на сайте слова Москальковой.

Омбудсмен отметила, что важно выработать критерии оценки защищенности прав человека, которые позволят определить уровень безопасности населения и помогут предотвратить массовые нарушения прав человека.