"Яндекс" работает над улучшением ситуации с пиратством

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. "Яндекс" активно работает над решениями, которые улучшили бы ситуацию с пиратством в русском сегменте интернета, однако по-прежнему считает требования "Газпром-медиа" по удалению пиратских ссылок в поисковой выдаче неисполнимыми, сообщил РИА Новости представитель интернет-компании.

Ранее в понедельник Мосгорсуд назначил на 27 сентября рассмотрение по существу исков телеканалов "Газпром-медиа" о полной блокировке ряда пиратских сериалов в поисковике "Яндекс". При этом компания выступила с ходатайством о привлечении к делу в качестве третьих лиц Mail.Ru Group и Rutube.

"Как и прежде, мы уверены в своей позиции и продолжим ее отстаивать. Предъявленные нам требования не только неисполнимы и не решают проблему пиратства, но и вредят как правообладателям, так и пользователям… Сейчас мы активно вырабатываем решение, которое действительно улучшит ситуацию с пиратством в рунете. В скором времени мы сможем рассказать о наших наработках", — сказал представитель компании.

Мосгорсуд 24 августа уже удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2×2, "Супер" к "Яндексу" и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента через поисковую выдачу. Речь идет о нелегальном размещении сериалов "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационного сериала "Осторожно земляне", сообщал "Газпром медиа".

"Яндекс" во избежание блокировки сервиса решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорным контентом "Газпром медиа". В компании предупреждали, что при этом пользователи потеряли возможность отыскать и легальный контент, поскольку поисковик не в состоянии отличить его от пиратского. По словам представителя компании, пиратский контент, согласно соответствующему закону, блокируется на стороне владельца сайта и на так называемых зеркалах этого сайта. Требования блокировки не распространяются на поисковики.

Компания обжаловал решение Мосгорсуда. Также в "Яндексе" заявляли, что будут работать с участниками рынка для поиска решения в рамках существующего правового поля.