САРАТОВ, 17 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после задержания журналистов на несанкционированной акции в Екатеринбурге заявила, что сотрудники полиции и Росгвардии на массовых публичных мероприятиях должны иметь персональные видеорегистраторы.

"Мне кажется, что это большая системная проблема. Когда Росгвардия и сотрудники полиции выходят на массовые мероприятия, они должны быть с видеорегистратором, тогда можно будет установить, кто прав, а кто виноват", — сказала Москалькова журналистам в ходе визита в Саратов.

Она отметила, что в ходе несанкционированной акции в Екатеринбурге были задержаны в том числе журналисты. "Журналисты заявили, что они предъявили свои аккредитационные карты, полиция утверждает, что они не сообщили о том, что они журналисты. В любом случае, разобрались, что этого задержания не должно было быть, полиция принесла извинения, отпустила их", — рассказала омбудсмен.

Ранее сообщалось, что на несогласованном митинге и шествии 9 сентября в Екатеринбурге были задержаны порядка 30 человек. Среди доставленных в полицию были три корреспондента местных изданий. По данным местных СМИ, журналисты поставили в известность сотрудников полиции, что выполняют профессиональные обязанности, и показали пресс-карты, тем не менее, в их отношении были оформлены протоколы о правонарушениях. Позже начальник ГУ МВД по Свердловской области Михаил Бородин принес извинения журналистам, отметив, что протоколы будут отменены.