В России на поддержку волонтерства выделят почти семь миллиардов рублей

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Государство выделит 6,9 миллиарда рублей в рамках проекта "Социальная активность" до 2024 года, чтобы закрепить итоги проведения Года добровольца в РФ и создать инфраструктуру для работы волонтёров, заявил глава Росмолодежи Александр Бугаев.

"Мы говорим о федеральном проекте "Социальная активность" в рамках национального проекта "Образование". Социальный проект, ответственным исполнителем которого будет Росмолодежь. Непосредственно куратором его будет Роспатриотцентр. Речь идёт о том, что до 2024 года на поддержку добровольческого волонтерства, социальной активности в нашей среде государство выделяет, если не соврать, 6,9 миллиарда рублей. В основном, равными долями кроме первых двух лет. Это связано с тем, что нужно в первые два года закрепить итоги проведения Года добровольца и волонтёра в нашей стране и создать инфраструктуру работы с добровольцами и волонтёрами", — сообщил Бугаев на Всероссийском семинаре-совещании с руководителями региональных организационных комитетов по проведению в РФ Года добровольца.

Глава Росмолодежи отметил, что в рамках проекта предусмотрено множество конкурсных процедур на развитие инфраструктуры в поддержку добровольчества и волонтерства, в том числе в сфере безопасности жизнидеятельности.

"Для нас это ещё раз возможность политически закрепить те результаты, которые, я надеюсь, мы все точно достигнем по завершению Года добровольца и волонтёра в нашей стране. Это возможность нашу работу каким-то образом предвидеть и проектировать в ближайший период времени", — заключил Бугаев.

Указом президента РФ Владимира Путина 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера). Также в начале февраля этого года глава государства подписал закон о статусе волонтерских организаций, который уравнивает понятия "волонтерство" и "добровольчество", определяет статус волонтерских организаций, организаторов волонтерской деятельности и волонтеров, закрепляет требования, которым должны соответствовать такие организации и лица.