Путин внес в Госдуму проект о порядке обеспечения судей жильем

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона, касающийся уточнения порядка предоставления судьям жилых помещений, следует из думской базы данных.
"В частности, законопроектом предусматривается, что судьям, замещающим должность судьи не менее 10 календарных лет, признанным нуждающимися в жилых помещениях, один раз за весь период пребывания в должности судьи предоставляются единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилых помещений (далее — единовременная социальная выплата) либо вместо нее на основании заявления судьи жилое помещение в собственность", — говорится в пояснительной записке к документу.
Кроме того, судьям, признанным не имеющими жилых помещений по месту нахождения суда, предусматривается предоставление служебных жилых помещений.
Законопроектом также определяются основания признания судей нуждающимися в жилье для предоставления единовременной социальной выплаты или жилого помещения в собственность, основания признания судей не имеющими жилых помещений по месту нахождения суда, нормы предоставления площади жилых помещений, очередность их предоставления.
"В законопроекте предусматривается право судьи, ушедшего или удаленного в отставку, имеющего стаж работы в должности судьи не менее 10 календарных лет и не обеспечивавшегося ранее жилым помещением в соответствии с законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", на предоставление единовременной социальной выплаты или жилого помещения в собственность по месту нахождения суда, из которого судья уходил или удалялся в отставку, если на день ухода или удаления в отставку он мог быть признан нуждающимся в жилом помещении по основаниям, предусмотренным законопроектом", — говорится в тексте.
Согласно законопроекту, Верховный суд Российской Федерации и судебный департамент при ВС РФ наделяются рядом полномочий в сфере жилищного обеспечения судей в отношении соответственно судей ВС РФ и судей судов общей юрисдикции, судей арбитражных судов. Отдельными полномочиями в данной сфере также наделяется правительство РФ.