Путин внес в Госдуму проект о порядке обеспечения судей жильем

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона, касающийся уточнения порядка предоставления судьям жилых помещений, следует из думской базы данных.

Проект предполагает изменения в закон РФ "О статусе судей в Российской Федерации", а также в статью федерального закона "О судебном департаменте при Верховном суде Российской Федерации".

"В частности, законопроектом предусматривается, что судьям, замещающим должность судьи не менее 10 календарных лет, признанным нуждающимися в жилых помещениях, один раз за весь период пребывания в должности судьи предоставляются единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилых помещений (далее — единовременная социальная выплата) либо вместо нее на основании заявления судьи жилое помещение в собственность", — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, судьям, признанным не имеющими жилых помещений по месту нахождения суда, предусматривается предоставление служебных жилых помещений.

Законопроектом также определяются основания признания судей нуждающимися в жилье для предоставления единовременной социальной выплаты или жилого помещения в собственность, основания признания судей не имеющими жилых помещений по месту нахождения суда, нормы предоставления площади жилых помещений, очередность их предоставления.

"В законопроекте предусматривается право судьи, ушедшего или удаленного в отставку, имеющего стаж работы в должности судьи не менее 10 календарных лет и не обеспечивавшегося ранее жилым помещением в соответствии с законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", на предоставление единовременной социальной выплаты или жилого помещения в собственность по месту нахождения суда, из которого судья уходил или удалялся в отставку, если на день ухода или удаления в отставку он мог быть признан нуждающимся в жилом помещении по основаниям, предусмотренным законопроектом", — говорится в тексте.

Согласно законопроекту, Верховный суд Российской Федерации и судебный департамент при ВС РФ наделяются рядом полномочий в сфере жилищного обеспечения судей в отношении соответственно судей ВС РФ и судей судов общей юрисдикции, судей арбитражных судов. Отдельными полномочиями в данной сфере также наделяется правительство РФ.