Путин дал ряд поручений в связи с празднованием принятия Конституции России

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений в связи с празднованием 25-летия принятия Конституции России, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 25-летия принятия Конституции Российской Федерации", — говорится в распоряжении.

Кроме этого, Путин поручил утвердить прилагаемый в распоряжении состав организационного комитета, которому, в свою очередь, необходимо в течение месяца разработать и утвердить план основных мероприятий.

Данным распоряжением Путин назначил первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко председателем организационного комитета.