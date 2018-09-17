В Москве в мобильных пунктах более 100 тысяч человек привились от гриппа

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Более 100 тысяч человек сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах бесплатной вакцинации в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Мобильные пункты в Москве открыты с 20 августа до 28 октября 2018 года.

"Уже более 100 тысяч человек сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах бесплатной вакцинации. Они находятся в 70 центрах госуслуг "Мои документы", около 34 станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) и железнодорожных станций", — говорится в сообщении.

Кроме того, мобильные пункты работают в выходные дни в девяти торговых центрах столицы. Сделать прививки горожане также могут во всех взрослых и детских поликлиниках города.

По данным руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, которые приводятся на сайте, большой популярностью пользовался пункт около станции метро "Речной вокзал", где с 20 августа от гриппа привились более семи тысяч человек. Самым посещаемым среди центров госуслуг стал офис в Гагаринском районе, туда обратились почти две тысячи человек.